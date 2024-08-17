Bolu'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Bolu\'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Vali Erkan Kılıç, yangının anızdan çıktığını değerlendirerek vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Yangın sebebiyle 490 kişi tahliye edildi ve mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

17.08.2024 14:26
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Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Erkan Kılıç, "Gözaltına alınan 4 arazi sahiplerinin işlemleri devam ediyor. Yangının anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bunun nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı" dedi.

Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangınla mücadele çalışmaları 350 araç ve bin 250 personelin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve çeşitli iş makineleri görev alıyor.

"Sahada yaklaşık bin 250 personelimiz var. Bunun yanında 350 araç gereç şu anda yangına müdahale ediyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Yangının üçüncü günündeyiz. Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı. Ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Sahada yaklaşık bin 250 personelimiz var. Bunun yanında 350 araç gereç şu anda yangına müdahale ediyor. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli, sağlık personeli, jandarma, emniyet, Kızılay hepsi burada. Herkes can siperane çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü ama oralarda da tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Bizim amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek" diye konuştu.

"490 kişiyi akrabalarının yanına yerleştirdik"

Çıkabilecek yangınlara anında müdahale etme noktasında ekiplerin çalışmalara devam ettiğini söyleyen Kılıç, "Bu yangınla ilgili bakanımız dün 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Şu anda onların işlemleri devam ediyor. Yangının anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bunun nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. İzmir, Manisa ve Bolu'da yangınlar var. Küçük çaplı yangınlarımız da ara ara çıkıyor. Onlarda fazla sorun olmuyor ama böyle büyük yangınlarda daha fazla emek harcamak gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda hepimizin duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor. 490 kişiyi akrabalarının yanına yerleştirdik. Daha önce de ifade ettiğim gibi bunlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlarımız. Vatandaş evini bırakmak istemiyor. Beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda yetiştirilen tavuklar var. Ama bir şekilde vatandaşları ikna ettik. Süreci izleyeceğiz, inanıyorum ki kısa sürede her şey normale döner ve vatandaşlarımız evlerine, bağ bahçesine döner" şeklinde konuştu.

"Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı"

Sünnet Gölü'nde helikopterlerin su aldığını söyleyen Vali Kılıç, "Su problemimiz yok. Helikopterler gölden su alıyor. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Bunlar arazi sahipleri. Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale etti, bütün araçları yönlendirdik. Herkes olağanüstü gayret gösterdi. Temennimiz bu tip yangınlarla bir daha karşılaşmamak. Cenabı Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun diyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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