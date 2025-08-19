Bolu\'da Otluk Alanda Yangın Çıktı, Vatandaşlar Müdahale Etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerine yardım eden vatandaşlar, su şişeleriyle yangına müdahale etti.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlu Karacakaya köyü yolu üzerinde bulunan otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların kısa sürede alev almasıyla yangın büyüdü. Yangının dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise traktörleriyle ve ellerine aldıkları su şişeleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU