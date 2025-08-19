Bolu'da Otluk Alanda Yangın Çıktı, Vatandaşlar Müdahale Etti - Son Dakika
Bolu'da Otluk Alanda Yangın Çıktı, Vatandaşlar Müdahale Etti

19.08.2025 20:32  Güncelleme: 20:38
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla kontrollü olarak söndürüldü. Yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerine yardım eden vatandaşlar, su şişeleriyle yangına müdahale etti.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlu Karacakaya köyü yolu üzerinde bulunan otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların kısa sürede alev almasıyla yangın büyüdü. Yangının dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise traktörleriyle ve ellerine aldıkları su şişeleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, Mudurnu, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:53
16:56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
