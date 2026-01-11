Köpeği ezen sürücü yakalandı - Son Dakika
Köpeği ezen sürücü yakalandı

11.01.2026 13:03  Güncelleme: 13:11
Bolu'da yol ortasında uyuyan sokak köpeğinin üzerinden geçerek yaralanmasına sebep olan sürücü, güvenlik güçlerince yakalandı. Sürücü hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da yol ortasında uyuyan sokak köpeğinin üzerinden aracıyla geçerek arka bacaklarının kırılmasına neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, güvenlik güçlerince yakalandı. Bolu Valiliği, sürücü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti. Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Aracın köpeği ezdiği anlar anbean bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit etti. Bolu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin kısa sürede yakalandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır." - BOLU

Kaynak: İHA

