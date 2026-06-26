Bolu'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı

Bolu\'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı
26.06.2026 10:45  Güncelleme: 10:52
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına döndü.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

Kaza, D-100 kara yolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda bekleyen Z.Ç. yönetimindeki 59 ABP 988 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan A.C. idaresindeki 34 ECS 155 plakalı tır arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönerek adeta kağıt gibi ezildi. Meydana gelen feci kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yeniçağa, Otomobil, 3. Sayfa, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı - Son Dakika
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