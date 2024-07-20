Bolu'da yaya yoluna ağaç düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da yaya yoluna ağaç düştü: 1 yaralı

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Bolu'da Valilik Konağı'nın yan sokağında dallarının ağır geldiği ağaç, yaya yoluna devrildi. Ağacın dallarının çarptığı bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay esnasında facianın eşiğinden dönüldü.

20.07.2024 01:18
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Bolu'da yaya yoluna ağaç düştü: 1 yaralı

Facianın eşiğinden dönüldü: "Burada bulunanlara 'kaçın' demeye kalmadı"

BOLU - Bolu'da Valilik Konağı'nın yan sokağında dallarının ağır geldiği ağaç, yaya yoluna devrildi. Ağacın dallarının çarptığı bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Valilik Konağı'nın yanında bulunan İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dallarının ağır geldiği bir söğüt ağacının büyük dalı ağaçtan koptu. Aniden yere düşen ve vatandaşların bölgeden geçtiği esnada devrilen dal, dükkan önünde oturan bir vatandaşı yaraladı. Hafif şekilde bir kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay esnasında ağaçtan çıkan çatırtı sesini duyan bir vatandaş, "Çatırtı oldu, baktık aşağı indi. Burada bulunanlara 'kaçın' demeye kalmadı. Ağacın ince dalları bir kişinin üzerine geldi" dedi.

Ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Bolu, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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