Bolu'da Yeğenini Vuran Amca Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da Yeğenini Vuran Amca Tutuklandı

Bolu\'da Yeğenini Vuran Amca Tutuklandı

Bolu'da Y.G., mal anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Zeki Gündoğdu'yu mezarlıkta vurarak öldürdü.

29.03.2025 20:39
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Bolu'nun Çatakören köyünde bir kişi, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan yeğenini mezarlığın önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrasında Zeki Gündoğdu, mezarlığa dua etmek için gitti. Mezarlık girişinde aracını bırakan Zeki Gündoğdu, dua sonrasında aracına yöneldi. Gündoğdu aracına bindiği esnada, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan amcası Y.G. ile karşılaştı. Y.G. yanında bulunan silahla araca defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Zeki Gündoğdu olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeğenini vuran Y.G. jandarma ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemeler neticesinde Zeki Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, Gündoğdu, 3-sayfa, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Yeğenini Vuran Amca Tutuklandı - Son Dakika

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