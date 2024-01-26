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Bolu Dağı geçişi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Bolu Dağı geçişi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bolu'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatılan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Ankara istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlara geçiş kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı geçişi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
26.01.2024 - 23:07,
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Bolu'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatılan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı.

Bolu'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisi artırdı. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde Ankara istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlara geçiş kapatıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından yol tüm araçlar için ulaşıma açıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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