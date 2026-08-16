Bolu Dağı Tüneli\'nde Cip Yangını

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen araca tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden 19 HG 996 plakalı cipte tünel girişine yaklaştığı sırada yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, cipi hızla emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, cip alev topuna döndü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada Karayolları ekipleri de güzergahta geniş güvenlik önlemleri alarak, trafik akışının güvenli şekilde sağlanmasına yardımcı oldu. Cip kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.