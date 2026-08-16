Bolu Dağı Tüneli'nde Cip Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Dağı Tüneli'nde Cip Yangını

Bolu Dağı Tüneli\'nde Cip Yangını
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda bir cip yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen araca tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden 19 HG 996 plakalı cipte tünel girişine yaklaştığı sırada yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, cipi hızla emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, cip alev topuna döndü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla tünel itfaiyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada Karayolları ekipleri de güzergahta geniş güvenlik önlemleri alarak, trafik akışının güvenli şekilde sağlanmasına yardımcı oldu. Cip kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde Cip Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu

20:36
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:31
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
19:53
Galatasaray’dan Alexander Sörloth sürprizi İstediği maaş belli oldu
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu
19:42
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu bombası
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 21:00:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde Cip Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.