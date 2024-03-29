Bolvadin'de Huzur ve Güven İçin Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bolvadin'de Huzur ve Güven İçin Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Bolvadin\'de Huzur ve Güven İçin Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.

29.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:20
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde huzur ve güven içerisinde bir seçimin geçirilmesi için asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya'nın katıldığı toplantıda hafta sonu gerçekleştirilecek 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için alınan tedbirler değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolvadin'de Huzur ve Güven İçin Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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