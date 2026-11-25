Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, iddialara göre köpeğe çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Derekarabağ köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki 03 ADV 543 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.C.Ç. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.