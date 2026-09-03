Bolvadin\'de otomobil şarampole girdi, 2 kişi hafif yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki 03 KC 459 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada, araç sürücüsü E.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.