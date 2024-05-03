Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yozgat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren ve kayınvalidesini ağır yaralayan sanık M.T.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karar duruşması sonrası yapılan açıklamalarda, adaletin yerini bulduğu ve umarım bu cezanın başka kadınların yaşamasına vesile olacağı ifade edildi.

03.05.2024 00:36
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

YOZGAT - Yozgat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan sanık M.T.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kadına ve eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme, kayınvalideye canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanık M.T.'nin karar duruşması Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık M.T., maktul Rabia Temel'in annesi müşteki mağdur Güler Güler, maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasının okunmasının ardından sanık M.T. savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ederek beratını ve tahliyesini talep etti. Maktulün annesi Güler Güler ve babası A.G. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanık M.T.'ye eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kayınvalideyi canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçundan ise 19 yıl hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

"Bu ceza umarım başka kadınların yaşamasına vesile olur"

Karar duruşması sonrası açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Avukatı Arzu Sena Topuz, geçen yıl boşanmak üzere olan Rabia T.'nin eşi tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Rabia öldürülürken annesi de yaralandı. Bugün karar duruşması görüldü ve mahkeme heyeti Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezası verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur." dedi.

"Kızımın katili cezasız kalmadı"

Rabia Temel'in annesi Güler Güler'de, "Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim bugün. Çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmasın" diye konuştu.

"Adalet yerini buldu"

Rabia Temel'in ablası Sibel Eğilmez de adalete ve avukatlara teşekkür ederek, "Başka Rabia'lar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu, çok şükür adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Yozgat'ta, 28 Mart 2023 tarihinde M.T. boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesini ise çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

Yozgat, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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