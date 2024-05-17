Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Çorum'da boşanma aşamasındaki bir şahıs, eşi ve baldızıyla sokakta yaşadığı tartışmanın ardından aynı silahla onları öldürdü ve intihar etti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahıs hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.

17.05.2024 20:15
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Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürdü, aynı silahla intihar etti

ÇORUM - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını öldüren şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta tartışma yaşadı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Orhan üzerinde bulundurduğu tabanca ile eşini ve baldızını vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3'ü de hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Orhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

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