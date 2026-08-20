Boyabat\'ta Tavuk Nakliye Kamyoneti Yandı

Boyabat kara yolunda özel bir firmaya ait tavuk nakliye kamyoneti seyir halindeyken yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolunda seyir halindeki piliç nakliye kamyonetinin kaputunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.