Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar - Son Dakika
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Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

26.08.2024 20:39
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Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

Kişi veya kişilerce yapılan bu eylem eve gelen ziyaretçi tarafından fark edildi

Su basan evde eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve, kişi veya kişilerce elektrik borularından hortum sokulup su dolduruldu. Yaklaşık 10 günden beri su dolumu devam eden evde eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Hüseyin Demirkır'a ait köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu. Yaklaşık 10 gün boyunca çeşme açık şekilde evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü. Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş eve tatil gayesiyle kalmaya gelince fark etti. Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı. Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

"Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş"

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, "Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Böylesi görülmedi: Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar - Son Dakika

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