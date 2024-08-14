Bozcaada'daki orman yangını dron ile havadan görüntülendi

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Bozcaada'daki orman yangını böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarında etkisiyle yangının ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 5 uçak, 5 helikopterle, karadan 11 arazöz ve orman personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki orman yangını drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarında etkisiyle tarım arazisinde başlayan ormanlık alana sıçrayan ve geniş bir alana yayılan yangının ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bugün Bozcaada'da çıkan yangına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz ve diğer araçlarla karadan müdahale edildi. Orman teşkilatı başta olmak üzere, yangına özveriyle müdahale eden, bütün ekipleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.