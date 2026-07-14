Bozdoğan'da GES projesinde yapım çalışmaları başladı - Son Dakika
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Bozdoğan'da GES projesinde yapım çalışmaları başladı

Bozdoğan\'da GES projesinde yapım çalışmaları başladı
14.07.2026 15:09  Güncelleme: 15:10
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Bozdoğan'da Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin yapım çalışmaları başladı. 2.691,36 kW-DC kurulu güce sahip olacak santral, yenilenebilir enerji üretimiyle belediye bütçesine katkı sağlayacak ve enerji maliyetlerini azaltacak.

Bozdoğan'ın enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde yapım çalışmaları başladı.

Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje, Kavaklı Mahallesi 108 Ada 1 Parsel üzerinde inşa ediliyor. Toplam 2.691,36 kW-DC/ 2.144 kW-AC kurulu güce sahip olacak santral, tamamlandığında yenilenebilir enerji üretimiyle belediyenin enerji altyapısına katkı sunarken sağlayacağı ekonomik faydayla belediye bütçesine de önemli destek sağlayacak.

Çevre dostu enerji üretimini esas alan proje sayesinde enerji maliyetlerinin azaltılması, elde edilecek gelirle ise belediyenin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve Bozdoğan'a yönelik yatırımların sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amaçlanıyor.

Kavaklı Mahallesi'nde devam eden yapım çalışmalarında saha uygulamaları planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dünya Bankası, 3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğan'da GES projesinde yapım çalışmaları başladı - Son Dakika

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