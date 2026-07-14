Bozdoğan\'da GES projesinde yapım çalışmaları başladı

Bozdoğan'ın enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde yapım çalışmaları başladı.

Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje, Kavaklı Mahallesi 108 Ada 1 Parsel üzerinde inşa ediliyor. Toplam 2.691,36 kW-DC/ 2.144 kW-AC kurulu güce sahip olacak santral, tamamlandığında yenilenebilir enerji üretimiyle belediyenin enerji altyapısına katkı sunarken sağlayacağı ekonomik faydayla belediye bütçesine de önemli destek sağlayacak.

Çevre dostu enerji üretimini esas alan proje sayesinde enerji maliyetlerinin azaltılması, elde edilecek gelirle ise belediyenin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve Bozdoğan'a yönelik yatırımların sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amaçlanıyor.

Kavaklı Mahallesi'nde devam eden yapım çalışmalarında saha uygulamaları planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor. - AYDIN