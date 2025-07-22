Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kişi yerde yatar şekilde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Süleyman Eryılmaz olduğu tespit edildi. Eryılmaz'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacağı gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozdoğan'da Kalp Krizi Şüphesiyle Ölüm - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?