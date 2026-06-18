Bozkurt\'ta Fuhuş Operasyonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bozkurt ilçesinde tespiti yapılan bir adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 1 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

Şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU