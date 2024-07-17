Bozüyük'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Bozüyük\'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

17.07.2024 10:47
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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