Bozüyük\'te 3 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
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