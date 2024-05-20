Bozüyük\'te hırsızlık yapan 3 kadın suçüstü yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis memurunun dikkatini çeken 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 kadın şüpheli polis memurunun dikkatini çekerek ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli 3 kadın şahıs suçüstü yakalandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda; hırsızlık olayının gerçekleştiği ikamet kapısı önünde kapı açmada kullanılan plastik şeffaf aparat ekiplerce bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheli 3 kadın şahsın çok sayıda hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli 3 kadın şahıs hakkında; 'Evden Hırsızlık', 'Mala Zarar verme', 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan yasal işlem başlatıldı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK