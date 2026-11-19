Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri tarafından 13 tarihi eser ve 1 dedektör ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM), Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Bomba Arama ve Mayın Arama Köpek Unsurlarınca ortak çalışma yürütüldü. 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında kültürel mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, F.S. isimli şüphelinin adresinde arama yapıldı. Aramada 13 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili alınan talimatlar doğrultusunda F.S. ve M.S.S. isimli şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.