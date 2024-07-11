Bozüyük'te Sağanak Yağış Sonucu Su Taşkınları

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle rögarlar taştı. Caddeler ve ara sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar, su taşkınlıkların yaşandığı caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı. - BİLECİK