Bozüyük\'te yapılan operasyonda 18,52 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 18,52 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
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