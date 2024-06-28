Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, takip edilen şüphelinin ikamet adresine yapılan baskında 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 43,83 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklandı.

28.06.2024 10:54
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda takip edilen şüphelinin bir ikamet adresine girdiği tespit edildi. İkamet adresinden çıkan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 31,07 gram bonzai maddesi ele geçirilerek şüpheli yakalandı. İkamet adresinde yapılan aramada içeride bulunan bir diğer şüpheli yakalanarak, 12,76 gram bonzai maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.2 şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. İkamette yaşayan şüpheli gözaltına alınarak, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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