Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahsın üzerinde; 4,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te yapılan operasyonda 4,45 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?