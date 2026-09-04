Bozyazı'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı, tedbirler ele alındı - Son Dakika
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Bozyazı'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı, tedbirler ele alındı

Bozyazı\'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı, tedbirler ele alındı
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Mersin Bozyazı'da Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda trafik güvenliği, denetimler ve kurumlar arası iş birliği konuları görüşüldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içerisinde sürdürebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Bozyazı Öğretmenevinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler ele alındı. Okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve asayiş güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde denetimlerin etkin şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Topsakaloğlu, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesinin öncelikli konular arasında olduğunu belirterek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve okul çevrelerindeki güvenlik çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona eren toplantıda Kaymakamı Topsakaloğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuğran Ülger, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Batkı ve ilçede görev yapan okul müdürleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Tuncay TOPSAKALOĞLU, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozyazı, Trafik, Mersin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozyazı'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı, tedbirler ele alındı - Son Dakika

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