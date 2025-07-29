Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı! - Son Dakika
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Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı!

Bruce Lee\'nin gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı!
29.07.2025 13:31
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Dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. Resmi açıklamalarda beyin ödemi denilmişti, ancak uzmanlara göre Lee, 1973'te epilepsi krizi (SUDEP) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bilgi, süper kahraman imajı zedelenmesin diye 50 yıl boyunca saklandı.

Tayvanlı oyuncu Betty Ting, dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee'nin ölüm gecesine dair 50 yıl boyunca sustuktan sonra ilk kez detaylı bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, Bruce Lee'nin 1973 yılında Hong Kong'daki dairesinde hayatını kaybettiği o akşamı, TVB kanalındaki bir programda anlattı.

"İLİŞKİYİ O BAŞLATTI"

Betty Ting, Bruce Lee ile 1970 yılında tanıştıklarını söyledi. O dönem evli ve çocuk sahibi olan Lee'nin, kendisiyle duygusal bir yakınlaşma başlattığını belirten Ting, "Tüm dünya onu seviyordu, ben sevmesem tuhaf olurdu" ifadelerini kullandı. Ting, Lee'nin dürüstlüğüne ve açık sözlülüğüne hayran kaldığını da dile getirdi.

İkilinin kısa sürede ayrılmaz hale geldiğini söyleyen Ting, "The Way of the Dragon" filminin çekimleri sırasında Lee'ye kıyafet seçiminden kuaföre kadar her konuda eşlik ettiğini, set çalışanlarının kendisine "Küçük Ejderha Kızı" lakabını taktığını anlattı.

"BAŞI AĞRIYORDU, AĞRI KESİCİ VERDİM"

Ting, Bruce Lee'nin hayatını kaybettiği 20 Temmuz 1973 günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Akşam saat 5 gibi evime geldi. Saat 7 civarı başının ağrıdığını söyledi. Ona bir ağrı kesici verdim ve dinlenmesi için uzandı. O gece yapımcı Raymond Chow ile bir görüşmemiz vardı."

Ancak Lee uyanmadı. Saat 21.45 civarında Ting'in evine gelen Raymond Chow da onu uyandıramayınca Ting'in özel doktoru devreye girdi. Saat 22.00'de ambulans çağrıldı. Bruce Lee hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İLİŞKİLERİ İFŞA OLDU, MEDYA FIRTINASI BAŞLADI

Ambulansın Betty Ting'in evinden kalktığı anlaşılınca, ikilinin gizli ilişkisi ortaya çıktı. Bu durum, o dönemde büyük bir medya krizine yol açtı. Ting, Chow'un yönlendirmesiyle ve Lee'nin ailesinin isteği üzerine hem ilişkiyi hem de o geceye dair gerçekleri bir süre sakladığını itiraf etti.

"O zaman 26 yaşındaydım ve milyonların hayran olduğu adam benim yatağımda öldü. Halkın gözünde bir anda düşman oldum," diyen Ting, yıllar sonra ilk kez bu kadar açık konuştu.

TIBBİ GERÇEKLER YILLARCA SAKLANDI

1973 yılında henüz 32 yaşında hayatını kaybeden Bruce Lee'nin ölüm nedeni olarak bugüne dek resmi kayıtlarda "akut beyin ödemi" ifadesi yer aldı. Ancak TVB'nin "Ctrl+F The Truth" adlı belgesel programında yapılan yeni araştırmalar, Lee'nin aslında epileptik nöbet (kriz) geçirdiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Yapımda konuşan uzmanlar ve Bruce Lee'nin yakın çevresinden isimler, bu yeni iddiayı destekleyen ifadeler verdi. San Francisco doğumlu olan ve Hong Kong kökenli Bruce Lee'nin, yaratılan "yenilmez süper kahraman" imajına zarar gelmemesi için gerçek ölüm nedeninin onlarca yıl boyunca bilinçli olarak gizlendiği belirtildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı! - Son Dakika

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