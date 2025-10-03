Bualoi Tayfunu Vietnam\'da felakete neden oldu: 51 kişi öldü

Vietnam'da pazartesi günü karaya çıkan Bualoi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı 164'e yükseldi, 14 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Vietnam'da pazartesi günü karaya çıkan Bualoi Tayfunu nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Hükümete bağlı afet yönetimi ajansının raporuna göre, tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı 164'e yükseldi, 14 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı selin neden olduğu maddi zarar, 435,8 milyon dolardan, 603 milyon dolara yükseltildi.

PİRİNÇ VE DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ YOK OLDU

Raporda, tayfunun yollara, okullara ve resmi dairelere ciddi şekilde hasar verdiği, elektrik şebekelerinde arızalara yol açtığı, bu nedenle de on binlerce ailenin elektriksiz kaldığı belirtildi. Ayrıca, 230 binden fazla evin zarar gördüğü ya da su altında kaldığı ve yaklaşık 89 bin hektarlık pirinç ve diğer tarım ürünlerinin yok olduğu ifade edildi.