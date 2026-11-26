Burdur'un Bucak ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak ile büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından hakkında 17 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahsın, Bucak ilçesi Onaç Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen adli aramada yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.