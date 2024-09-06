Bucak'ta Köprüden Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bucak'ta Köprüden Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Bucak\'ta Köprüden Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06.09.2024 15:45
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Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine bağlı Kızılseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Sabri Atasayar (73) idaresindeki 07 YT 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya düştü. Kazada sürücü Sabri Atasayar ve araçta yolcu olarak bulunan Müşerref Atasayar (71) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araç içinde sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılardan Müşerref Atasayar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olan Sabri Atasayar ise ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müşerref Atasayar'ın cenazesi ise savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Köprüden Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucak'ta Köprüden Düşen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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