Burdur'un Bucak ve Çavdır ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 2 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince 31 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında Bucak ve Çavdır ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerde 792 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 gram kubar esrar ve 12 adet Suboxone ele geçirildi.