Bulancak'ta Zabıta Denetimleri Artıyor: Esnaf Tepkili - Son Dakika
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Bulancak'ta Zabıta Denetimleri Artıyor: Esnaf Tepkili

Bulancak\'ta Zabıta Denetimleri Artıyor: Esnaf Tepkili

Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgaline yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Denetimler sırasında esnaf, işlerini olumsuz etkilediklerini belirterek tepki gösterdi. Belediye Başkanı, denetimlerin halk güvenliği için yapıldığını vurguladı.

03.10.2024 14:29  Güncelleme: 14:35
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Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri, dükkanların önünde kaldırım ve yol işgaline yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimler sırasında özellikle tavuk döner ve dürüm satan işletmelerde gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin masa ve tezgahları sokaklardan kaldırma uyarısı esnafın tepkisini çekti.

Bulancak ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bazı işletme sahipleri, masa ve tezgahların sokaklardan kaldırılması uygulamasının işlerini olumsuz etkilediğini belirterek tepki gösterdi. Esnaf, "Bu şekilde para kazanamayız. Yıllardır aynı düzenle çalışıyoruz ancak bu denetimler son zamanlarda arttı ve büyük zarar gördük. Trafiğe kapalı bir alanda iki masa açtık, şimdi mi dikkat çekti? Bugün her birimizin en az 30 kilogram döner zararı var. Bu kaybımızı kim karşılayacak?" dedi.

Belediye Başkanı Sıbıç: "İşgale müsamaha yok"

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, denetimlerin amacının halkın güvenliği ve şehir düzeninin korunması olduğunu belirterek, "Kaldırım ve yol işgali yapanlara karşı denetimlerimiz devam edecek. Bu tür ihlallere karşı yasal işlemler uygulanacak. Hem Bulancak Belediyesi hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden işgallere karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bulancak'ta Zabıta Denetimleri Artıyor: Esnaf Tepkili - Son Dakika

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