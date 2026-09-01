Buldan'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı: Kadınlı Erkekli Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buldan'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı: Kadınlı Erkekli Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Yakalandı

Buldan\'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı: Kadınlı Erkekli Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buldan'da İbrahim Özet'e ait üzüm bağından yaklaşık 2 ton üzüm çalan kadınlı erkekli grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. 30 Ağustos Pazar günü Halıllar Bağları'nda meydana gelen olayın şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Buldan'da geçtiğimiz günlerde bir üzüm bağından yaklaşık 2 ton üzüm çalınması olayının şüphelileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Buldan'da yaklaşık 2 ton üzümün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. 30 Ağustos Pazar günü Buldan Acısu mevkiinde, Halıllar Bağları olarak bilinen bölgede İbrahim Özet'e ait üzüm bağına giren kadınlı erkekli bir grup, asmalardaki üzümleri keserek beraberlerinde getirdikleri araca yükleyip olay yerinden uzaklaşmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz araştırma ve incelemeler sonucunda üzüm hırsızlığı olayının şüphelilerine ulaştı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Buldan, Pazar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buldan'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı: Kadınlı Erkekli Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
12:13
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu Pınar Erbaş’ın yeni adresi belli oldu
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:46:14. #7.12#
SON DAKİKA: Buldan'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı: Kadınlı Erkekli Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement