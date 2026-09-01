Buldan\'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı: Kadınlı Erkekli Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Yakalandı

Buldan'da geçtiğimiz günlerde bir üzüm bağından yaklaşık 2 ton üzüm çalınması olayının şüphelileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Buldan'da yaklaşık 2 ton üzümün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. 30 Ağustos Pazar günü Buldan Acısu mevkiinde, Halıllar Bağları olarak bilinen bölgede İbrahim Özet'e ait üzüm bağına giren kadınlı erkekli bir grup, asmalardaki üzümleri keserek beraberlerinde getirdikleri araca yükleyip olay yerinden uzaklaşmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz araştırma ve incelemeler sonucunda üzüm hırsızlığı olayının şüphelilerine ulaştı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.