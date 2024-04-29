Burdur'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Burdur\'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan C.Ç. (26) isimli şahıs, yapılan takip sonucunda şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.04.2024 11:24
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Burdur'da farklı suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan C.Ç. (26) isimli şahıs, yapılan takip sonucunda şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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