Burdur\'da Alzaymır Hastası Kadın Ölü Bulundu

Burdur'un Bucak ilçesinde alzaymır hastası 72 yaşındaki kadın, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Faden Kirişcan (72), yol kenarında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kirişcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR