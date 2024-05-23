Burdur'da çıkan yangında 3 ton saman balyası yandı - Son Dakika
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Burdur'da çıkan yangında 3 ton saman balyası yandı

Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında samanlık ve çevresinde bulunan yaklaşık 3 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Burdur merkez Hızırilyas mahallesindeki bir evin bahçesindeki samanlıkta meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

23.05.2024 20:11
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Burdur'da çıkan yangında 3 ton saman balyası yandı

BURDUR - Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında samanlık ve çevresinde bulunan yaklaşık 3 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.40 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas mahallesi Yeşil Hasan Damı Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K.'ya ait müstakil evin bahçesinde bulunan samanlıkta elektrik kaçağından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangının saman balyalarına sıçraması sonucu alevler bir an da büyüdü. Komşuların yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında yaklaşık 3 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur'da çıkan yangında 3 ton saman balyası yandı - Son Dakika
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