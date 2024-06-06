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Burdur'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangında 300 ton saman balyası tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, saat 13: 45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılcaağaç Mahallesinde M.G'ye ait olduğu öğrenilen saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine Kızılkaya ve Bucak itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangından yaklaşık 300 ton saman balyası küle döndü.