Burdur'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu - Son Dakika
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Burdur'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 300 ton saman balyası tamamen yanarak kül oldu. Yangın, Kızılkaya Beldesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

06.06.2024 19:06
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Burdur'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangında 300 ton saman balyası tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, saat 13: 45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılcaağaç Mahallesinde M.G'ye ait olduğu öğrenilen saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine Kızılkaya ve Bucak itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangından yaklaşık 300 ton saman balyası küle döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu - Son Dakika
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