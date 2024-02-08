Boşandığı eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

Kadın cinayetinin adresi Burdur'un Çavdır ilçesi oldu. Boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı otele giden eski koca, Şımarık ile tartışarak önce tüfekle vurdu ardından ise bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısının 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
14 Ocak günü eski kocası T.Y.'den boşanan ve ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık, Çavdır- Antalya karayolundaki bir otelde kalmaya başladı. Özlem Şımarık'ın gece kulübünde çalışmasına karşı olan T. Y. eski eşinin kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T. Y. Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olayda ağır yaralanan Özlem Şımarık ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kayıplara karışan eski koca T.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y.'nin ise kasten yaralama suçundan cezaevinde olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
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