Boşandığı eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Boşandığı eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı boşandığı eşini öldürüp kayıplara karıştı. Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşinin kaldığı otele giden eski koca tartıştığı eski eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08.02.2024 12:52
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Kadın cinayetinin adresi Burdur'un Çavdır ilçesi oldu. Boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı otele giden eski koca, Şımarık ile tartışarak önce tüfekle vurdu ardından ise bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısının 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

ESKİ EŞİNİN KALDIĞI OTELE GELDİ

14 Ocak günü eski kocası T.Y.'den boşanan ve ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık, Çavdır- Antalya karayolundaki bir otelde kalmaya başladı. Özlem Şımarık'ın gece kulübünde çalışmasına karşı olan T. Y. eski eşinin kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T. Y. Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Boşandığı eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan Özlem Şımarık ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boşandığı eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP CİNAYET İŞLEDİ

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kayıplara karışan eski koca T.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y.'nin ise kasten yaralama suçundan cezaevinde olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

SAKLANDIĞI DAĞ EVİNDE YAKALANDI

Cinayet zanlısı, polis ekiplerinin çalışmasıyla Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı dağ evine yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayda kullanılan suç aletleri de ele geçirildi. Kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 5 kişinin de hakkında adli işlem başlatıldı.

Boşandığı eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: ceza evnden izinli nasıl oluyor baba ya suçlu cezası bitmeden çıkarmı şimdi bu cinayeti işleyen şahısmı yoksa dışarı salanmı ? 38 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: ARKADAŞ, CEZA EVİNDEN İZİNLİ ÇIKMAK NE DEMEK? BÖYLE BİR ŞEY NASIL OLUYOR? SAYENİZDE BİR MASUM KADIN DAHA ÖLDÜ...BUNUN SORUMLUSU KİM (LER)? 17 2 Yanıtla
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