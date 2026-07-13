Burdur Belediyesi'ne yönelik "görevi kötüye kullanma" davası - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'ne yönelik "görevi kötüye kullanma" davası

Burdur Belediyesi\'ne yönelik "görevi kötüye kullanma" davası
13.07.2026 18:32  Güncelleme: 18:35
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Burdur'da aralarında eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın da bulunduğu 51 sanığın 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandığı davada, 22 sanık hakkında zamanaşımı değerlendirilmesine karar verildi, eksiklikler nedeniyle duruşma ertelendi.

Burdur'da aralarında eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, mevcut Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski dönem Burdur Belediyesi Meclis üyesi ve şimdiki AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu 51 sanığın yargılandığı 'görevi kötüye kullanma' davasının ilk duruşması görüldü. Dosya çerçevesinde aralarında AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Burdur eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın da bulunduğu 22 sanık hakkında zaman aşımı hükümlerinin değerlendirilmesine karar verilirken yeni bilirkişi raporu alınması ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Burdur Belediyesi'ne yönelik Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatlarıyla ilgili iş adamı Baki Varol'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada çerçevesinde iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Burdur eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski dönem Burdur Belediyesi Meclis üyesi AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, belediye meclis üyeleri, imar müdürlüğü personeli, mühendisler ve teknik görevlilerin de bulunduğu toplam 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İçişleri Bakanlığı'nın 22 Ocak 2024 tarihli kararında; iddiayla ilgili olarak yapılan ön incelemede 'Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp Belediye Encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez' hükmü bulunmasına rağmen mevzuata uygun olmayacak şekilde yapı ruhsatı düzenlendiği, mevzuata aykırı olarak yapılan imar planı değişiklerini içeren Meclis Kararlarında olumlu oy kullandıkları belirlendiği ifade edildi. Ayrıca bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda şahıslar hakkında soruşturmaya izin verildiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianame kabul edildi

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli raporların ve incelemenin tamamlanmasın ardından 51 sanık da ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. İddianamede 51 sanıktan 2'sinin hayatını kaybetmesinden dolayı kovuşturmaya yer yok kararı verilirken 49 sanık hakkında 'Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 257, Görevi kötüye Kullanma' ve 'Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde, 43/1'si zincirleme suç' maddelerinden 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame ise Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar tek tek dinlendi, duruşma ileri tarihe ertelendi

Dosya kapsamında yargılanacak olan 51 sanıktan aralarında AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Burdur eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın da bulunduğu 22 sanık suç tarihleri dikkate alındığında zamanaşımı değerlendirilmesine karar verildi. Öte yandan geriye kalan 27 sanık için bugün 1. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşma görüldü. Duruşmaya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile 4 sanık mazeret bildirdiği için katılmazken diğer sanıklar, davacı Baki Varol ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşma çerçevesinde mahkeme heyeti sanıkları tek tek dinlerken sanıklar, üzerlerine atılan suçları kabul etmedi. Mahkeme heyeti tarafından yeni bilirkişi raporunun hazırlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma bir ileri tarihe ertelendi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Ali Orkun Ercengiz, Sebahattin Akkaya, Burdur Belediyesi, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, 3. Sayfa, Burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur Belediyesi'ne yönelik 'görevi kötüye kullanma' davası - Son Dakika

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