Burdur\'da Ev Yangını: 1 Yaralı, 1 Hayvan Telef

3.Sayfa

Burdur merkeze bağlı Yukarı Kökez köyünde çıkan ev yangınında ev sahibi yaralanırken 1 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Burdur merkeze bağlı Yukarı Kökez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Yörük'e (85) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan ev sahibi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yanarak yaralanırken ahırda bulunan 1 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. - BURDUR