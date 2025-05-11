Burdur\'da motosiklet otomobille çarpıştı! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Burdur–Yeşilova Karayolu'nda Nilgün C. (52) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Kıvanç Kadir Yılmaz (22) idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki kaldırımlara çarpan motosiklet sürücüsü, daha sonra şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nilgün C. ise olay yerinde yaşadığı şok nedeniyle sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.