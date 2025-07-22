Burdur\'da Kaza: Otomobil Bariyere Saplandı

Burdur- Fethiye kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Akyaka köyü Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Fethiye yönüne seyreden Ramazan A. idaresindeki 15 ADN 871 plakalı Tofaş otomobil, Akyaka kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Ramazan A. hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR