Burdur\'da Kuyudan Kurtarılan Köpek Sağlıkla Kurtarıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, su kuyusuna düşen bir köpek, yaklaşık 45 dakika süren başarılı bir kurtarma çalışmasıyla sağ salim çıkarıldı.

Olay, Gölhisar'a bağlı Yusufça Kasabası TOKİ Konutları mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yonca ekili tarlasını sulamaya giden bir vatandaş, tarlasındaki kuyudan gelen köpek sesini duyunca durumu arkadaşına bildirdi. Arkadaşının da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, bölgeye jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 45 dakika süren zorlu kurtarma çalışması sonucunda, kuyuda birkaç gündür mahsur kaldığı tahmin edilen köpek sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan köpek, tasmasından kurtularak olay yerinden hızla uzaklaştı. - BURDUR