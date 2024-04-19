Burdur\'da Mart Ayında 832 Olaya Müdahale Edildi

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Burdur'da Mart ayında gerçekleşen olayların açıklandığı Burdur Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 832 olaya müdahale edildiği açıklandı.

Burdur Valiliğinde Vali Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder'in katılımıyla Mart ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Burdur genelinde mart ayında yapılan 4 bin 283 ihbarında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 832 olaya müdahale edildi. Ayrıca yapılan 43 Bin 990 GBT sorgulamasında 22 aranan şahıs yakalandı.

Olayların yüzde 92,8'i asayiş suçları

Mart ayında gerçekleşen olayların yüzde 92,8 'ini 772 olay olarak asayiş suçları oluşturuyor. Bu olaylara bakıldığından 2023 yılına göre yüzde 6,5 oranında bir düşüş olduğu görülüyor. Meydana gelen 772 olayın yüzde 97,5'i aydınlatılarak Burdur'da elde edilen bu başarı geçen yıl olduğu gibi ülkede ilk sıralarda yer almasını sağladı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeler sonucunda ise dolandırıcılık olaylarında yüzde 30 azalma sağlandı. Mart ayında meydana gelen olaylarda 51 adet tüfek, 4 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Toplam 28 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Farklı suçlardan aranan toplam 97 firari şahıs cezaevine gönderildi

Mart ayı içerisinde farklı suçlardan aranan 261 şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 uyuşturucu madde taciri tutuklandı

Mart ayı içerisinde yapılan 41 uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan 65 şüpheli şahıstan 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 77,61 gram eroin, 77,94 gram metamfetamin, 24 adet sentetik ecza, 13,96 gram sentetik kannabinoid, 7 adet uyuşturucu hap, 44 gr. bonzai, 2 adet suboxone, 2 milyon 173 bin 660 kök haşhaş bitkisi, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Burdur'da kaçakçılara geçit yok

Mart ayı içerisinde kaçakçılığa karşı yapılan 16 operasyonda yakalanan 104 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda; 18 adet sikke, 24 adet obje, 5 adet dedektör, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet kaçak cep telefonu, 150 paket kaçak sigara, 5 litre etil alkol, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 42 adet tabanca mühimmatı, 13 adet fişek, 65 adet av tüfeği mühimmatı ve parada sahtecilik suçundan yakalanan 2 şüpheli şahıstan 699 bin 600 TL tutarında sahte para ele geçirildi.

Trafiği tehlikeye sokanlara 19 milyon TL idari ceza uygulandı

Mart ayı içerisinde toplamda 86 bin 476 araç ve sürücüsü kontrol edilerek 38 araç sürücüsünün sürücü belgesi daimi veya geçici olarak iptal edildi ve 169 araç trafikten men edilerek toplamda 9 bin 225 araç ve sürücüsüne 19 Milyon 153 bin 36 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR