Burdur'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Burdur'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
03.03.2026 23:04
Burdur'da plakasını bandana ile gizleyerek polisin 'dur' ihtarına uymayan ve girdiği ters yönde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'da plakasını bandana ile gizleyerek polisin 'dur' ihtarına uymayan ve girdiği ters yönde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevindeki polis ekipleri, plakasını bandana ile kapatan bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Eyüp Rahman Özdemir (20), motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından izini kaybettirmek için ters yöne giren Özdemir'in motosikleti, karşı yönden gelen İ.H. idaresindeki 15 LC 424 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Eyüp Rahman Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan sürücüye 'dur' ihtarına uymamak suçundan 200 bin TL, ters şeritte seyretmekten 90 bin TL, plakayı gizlemekten 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, ruhsat sahibine 40 bin TL, kask takmamaktan ise 5 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Kazaya karışan motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

