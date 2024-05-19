Burdur\'da Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Hafif Yaralandı

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Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil ortadan ikiye bölünürken, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Burdur- Fethiye karayolu Serenler Otel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Burak S. (21) idaresindeki 15 EF 969 plakalı Tofaş marka otomobil Burdur'dan Karamanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce beton aydınlatma direğine sonra da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ahmet Burak S. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken itfaiye ekipleri aracın tüplü olması nedeniyle gaz kaçağına karşı çalışma yaptı. Kazada ikiye ayrılan otomobil ise çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR