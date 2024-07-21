Burdur'da yalnız yaşayan sara hastası yaşlı adam ölü bulundu

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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yalnız yaşayan ve en son 4 gün önce görülen sara hastası yaşlı adam, evinde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çeltikçi ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yalnız yaşayan sara hastası Uğur Kaygısız (65) kendisini ziyarete gelen üvey kızı D.D.K. (23) tarafından evde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uğur Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada yaşlı adamın en son 4-5 gün önce kıraathanede görüldüğü, o günden beri kimsenin irtibata geçmediği öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından adli tabip tarafından normal ölüm olarak değerlendirilen Uğur Kaygısız'ın cenazesi, şiştiği için kepçe ile evden çıkarılarak morga kaldırıldı. - BURDUR