Burdur\'da Yaşlı Kadın Asansör Boşluğuna Düştü

Burdur'da inşaat halindeki 4 katlı binanın bodrumuna eşya koymak isterken yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi arazileri üzerine yaptırdıkları 4 katlı apartman inşaatına eşya taşıyan Sultan Ülkü (83), binanın giriş katından bodrum katına inmek istediği esnada yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Ülkü'den haber alamayınca inşaata gelen torunu, Sultan Ülkü'yü asansör boşluğunda hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR