Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı - Son Dakika
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Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı

Burdur\'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı
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Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde düğünlerine saatler kala evlerinde ölü bulunan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan'ın (34) ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin, yapılan otopside karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. 25 Nisan'da yaşanan olayda, kına akşamı sonrası düğün için hazırlanan çift, sabah saatlerinde yakınları tarafından banyoda hareketsiz bulunmuştu.

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala evlerinde ölü bulunan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan'ın (34) ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen genç çiftin, yapılan otopside karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, 25 Nisan günü Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde meydana geldi. Akşam kınaları, ertesi gün ise düğünleri yapılacak olan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, geceyi geçirmek üzere düğün sonrası oturacakları evlerine gitti. Sabah saatlerinde çiftten haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz halde bulunan çift için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede, banyodaki şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapılmış olabilecekleri değerlendirilen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Çiftin cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde defnedildi.

İlk belirleme elektrik akımıydı

Olayın ardından çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi incelemesinde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çavdır, Burdur, Fatih, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı - Son Dakika
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